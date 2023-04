Ravenswatch – Trailer zum Early Access-Start

„Ravenswatch“ ist ein Koop-Roguelite-Action-RPG, das jetzt als Early Access-Version für PC via Steam verfügbar ist. 2024 soll das Spiel auch für Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und PlayStation 5 folgen.

In dem Roguelite versammelt die Rabenwache die Helden alter Legenden, um Horden von Alpträumen zu bekämpfen, die die Bewohner von Reverie bedrohen. Bis zu vier Spieler können in dem Spiel in die Rolle der Helden schlüpfen, die von bekannten Märchen und Legenden inspiriert sind. Die Early Access-Version umfasst das erste Kapitel und bietet derzeit folgende sechs Helden:

Scarlet, das Rotkäppchen, die sich in den Werwolf verwandelt hat, gegen den sie einst kämpfte

Franz, der Rattenfänger von Hameln, der mit seiner Zauberflöte Horden von Ratten anlockt

Beowulf, der gotische Kriegerkönig, der von einem Drachenwelpen begleitet wird

Nyss, die Schneekönigin, die ihre Feinde einfrieren und über das Schlachtfeld gleiten kann

Aladdin, der Dieb, dessen Wünsche das Blatt im Kampf wenden können

Melusine, die Sirene, die eine zerstörerische Kugel kontrollieren kann

In den kommenden Monaten werden NACON und Entwickler Passtech Games vier weitere Helden der Truppe hinzufügen. Außerdem sollen die nächsten zwei Kapitel noch folgen.

Hier findet ihr das Spiel auf Steam: KLICK! Ein paar weiteren Informationen gibt es auch hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung