Everspace 2 – Launch-Trailer von Version 1.0

Heute beendet Entwicklerstudio Rockfish Games die Early Access-Phase des Open World Space RPGs / Looter-Shooters „Everspace 2“ und veröffentlicht Version 1.0 auf PC (Steam, GOG und Microsoft Store). Zum Release für PC wird Der Titel auf Windows und Steam Deck unterstützt, Linux und MacOS-Versionen sowie zusätzliche Optimierungen für Steam Deck sind nach dem Launch geplant.

Während das Team noch an der Verbesserung der Leistung unter Linux arbeitet, kann „Everspace 2“ jedoch bereits über Proton gespielt werden. Die Veröffentlichung auf Xbox Series X/S und PlayStation 5 ist für Sommer 2023 geplant. Ein digitaler Soundtrack und ein Artbook werden später in diesem Jahr zum Kauf angeboten.

In dem Spiel übernehmt ihr die Rolle des Klonpiloten Adam, der sein Glück sucht, um sich von den Konflikten in der entmilitarisierten Zone von Cluster 34 freizukaufen. Auf dieser Reise stehen bösartige Begegnungen und Herausforderungen zwischen euch und euren nächsten Loot-Drop. Euch soll ein Sci-Fi-Abenteuer in einem vom Krieg zerrissenen Sternensystem mit riesigen, handgefertigten Gebieten voller Geheimnissen, Rätsel und Gefahren erwarten.

„Ich bin unglaublich stolz auf das ROCKFISH-Team. Sie haben über die Jahre so viel Herzblut in dieses Projekt gesteckt und das sieht man. Von der reaktionsschnellen Steuerung und dem exzellenten Kampfdesign über die tiefgründige RPG-Mechanik und die fantastische Story bis hin zu den riesigen handgefertigten Orbital- und Planetengebieten sowie den ausgedehnten unterirdischen Komplexen – es ist leicht zu erkennen, wie viel Leidenschaft und Hingabe in die Entwicklung dieses Spiels geflossen sind”, so Michael Schade, CEO von ROCKFISH Games. „Ohne zu übertreiben kann man sagen, dass EVERSPACE 2 das mit Abstand ehrgeizigste Projekt ist, das unser Team je in Angriff genommen hat und ich freue mich, dass die Reise noch nicht zu Ende ist, denn wir haben noch mehr Geschichten im EVERSPACE-Universum zu erzählen. Aber jetzt geht es erstmal darum, das letzte Kapitel und das ultimative EVERSPACE 2-Erlebnis zu liefern.“

Everspace 2 – Features

Mehr als 30 Stunden Kampagne mit vollständiger Vertonung in Deutsch und Englisch

Mehr als 90 Stunden Erkundung inklusive Nebenmissionen, Rätseln, Geheimnissen und Herausforderungen

6 halboffene Sternensysteme zum Erkunden

Über 100 einzigartige, handgefertigte Orte

9 Spielerschiff-Unterklassen mit vier Stufen, jede Klasse mit eigenen Perks und Ultimates

7 verschiedene Fraktionen, jede mit mehreren unterschiedlichen gegnerischen Schiffstypen und Verteidigungseinheiten mit eigenen Fähigkeiten

7 rekrutierbare Begleiter, jeder mit individuellen, aufrüstbaren Perks

Eine riesige Auswahl an Anpassungsoptionen für jedes Schiff, plus freischaltbare Transmoggings

Sammelbare Blaupausen zum Basteln und Zerlegen

Hunderte verschiedene, ausrüstbare Waffen- und Ausrüstungstypen

Ancient Rifts Endgame-Inhalte, bei denen Spieler ihr Glück gegen immer schwierigere Gegnerwellen herausfordern, um mächtige legendäre Waffen und Ausrüstungsgegenstände mit einzigartigen Eigenschaften freizuschalten

Eine große Auswahl an verschiedenen Fraktionsjobs, die wertvolle Rufboni freischalten

Vollständig anpassbare PC HOTAS/HOSAS-Controller-Unterstützung

Weitere Informationen über das Spiel findet ihr auf der Homepage (siehe hier) und hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung