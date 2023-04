Wartales – Launch-Trailer von Version 1.0

Heute verlässt das taktische Open-World RPG „Wartales“ die Early Access-Phase und erscheint als Vollversion für PC. Zum Release bescherten die Entwickler von Shiro Games nicht nur einen Launch-Trailer, sondern auch ein Update, welches neue Inhalte beinhaltet. Dazu gehört die neue Region „Alazar“ mitsamt neuer Storyline.

„Seit dem Beginn des Early Access wurde jede Entscheidung hinter dem Spiel mit einer Idee im Hinterkopf getroffen: den Spieler*innen zu ermöglichen, das zu tun, was sie tun möchten und wie sie es tun möchten. Wir haben große Anstrengungen unternommen, um dies zusammen mit unserer Community zu pflegen, Entscheidungen mit festem Blick auf den Spieler*innen zu treffen und so Wartales zu dem zu machen, was es heute ist. Wir sind aufgeregt und stolz zu sehen, dass Wartales Early Access verlässt und mit unserer leidenschaftlichen und fürsorglichen Community an unserer Seite eine brandneue Reise beginnt“, sagt Quentin Lapeyre, Game Director bei Shiro Games.

„Heute ist die offizielle Veröffentlichung des Spiels, das wir im Laufe einer unglaublich produktiven Early-Access-Phase verfeinert haben. Wir können nicht genug betonen, wie aufgeregt wir sind, dass unsere Spieler*innen endlich das volle Erlebnis so entdecken (oder wiederentdecken) können, wie wir es uns seit Beginn der Entwicklung vor über 3 Jahren vorgestellt haben.“

Die Webseite des Spiels gibt es hier: Hier findet ihr „Wartales" auf Steam: Ein paar weitere Informationen über „Wartales" findet ihr auch bei uns:

Quelle: Pressemitteilung