Landwirtschafts-Simulator 23 – Cinematic-Trailer

GIANTS Software präsentierte jetzt einen Cinematic-Trailer zum kommenden Nintendo Switch-Spiel „Landwirtschafts-Simulator 23“. Der Trailer wurde in Zusammenarbeit mit Capsule Studio erstellt, die schon den CGI-Trailer für „Landwirtschafts-Simulator 22“ gemacht haben (siehe hier). Der neue Trailer zeigt wieder die gleichen Protagonisten, Vater und Tochter, jetzt in einer Nebeneinanderstellung von intensivem Soundtrack, Spielspaß und Hühnerjagd. Die Hühner sind die neu hinzugekommenen Nutztiere in „LS23“.

„Die Landwirtschafts-Simulator-Serie gibt es bereits seit 2008, die erste mobile Version erschien im Jahr 2012“, erklärt Thomas Frey, Creative Director bei GIANTS Software. „Stetig ergänzen wir neue Features und heute freue ich mich sehr, die nächste Veröffentlichung mit einem aufwändigen und unterhaltsamen Cinematic Trailer zu feiern!“

Der offizielle Nachfolger von „Landwirtschafts-Simulator 20“ erscheint am 23. Mai 2023 für Nintendo Switch. Durch die Zusammenarbeit mit astragon Entertainment wird es auch eine Box-Version im Handel geben. Sie ist bereits bei Amazon.de (Aff-Link) vorbestellbar. Die Webseite zur Reihe findet ihr hier: KLICK! Weitere Informationen gibt es auch bei uns (siehe hier).

Quelle: Pressemitteilung