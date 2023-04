Duru – About Mole Rats and Depression – Release-Termin und Trailer

„Duru – About Mole Rats and Depression“ ist ein 2D-Puzzle-Plattformer, der von drei Entwicklerinnen des deutschen Indie-Studios Twisted Ramble Games entwickelt wird. Spieler schlüpfen in die Rolle von Graumull Tuli, die als Teil einer Kolonie in der südafrikanischen Steppe lebt.

Als Sammlerin ist sie dafür verantwortlich, Nahrung und die Ressourcen zu sichern, die ihre Gemeinschaft zum Überleben braucht. Ihre Erfüllung besteht darin, sich um ihre Freunde und Familie zu kümmern. Erschwert wird dies jedoch durch ein mysteriöses schwarzes Wesen, welches ihr auf Schritt und Tritt folgt und sie bei jeder Gelegenheit behindert und sabotiert.

Bei dieser Geschichte soll sich der Titel spielerisch mit dem Thema Mental Health auseinandersetzen und spezifisch Unsicherheiten, Depressionen und Freundschaft behandeln. Das schwarze Wesen heißt Bel und ist eine Manifestation von Tulis sich entwickelnder Depression. Bel arbeitet oft gegen sie, indem er Objekte bewegt, Gegenstände isst und die Sammlerin auf unvorhersehbare Weise manipuliert. Um ihre Stimmung zu heben, muss Tuli rennen, springen und malen, um sich ihren Weg durch die Landschaft zu bahnen, während sie lernt, die Begierden von Bel zu überwinden und sie zu ihrem Vorteil zu nutzen.

„Duru – About Mole Rats and Depression hat im Kern ein menschliches Herz“, so Kerstin Schütt, Narrative Designerin bei Twisted Ramble Games. „Wir hoffen, dass Tulis innere Kämpfe und ihr Weg, diese in unserem Debüt-Titel zu überwinden, bei Spielern auf der ganzen Welt Anklang findet und sie, wenn es am 5. Mai auf Steam erscheint, daran erinnert, dass die Hoffnung ewig währt.“

„Duru – About Mole Rats and Depression“ erscheint am 5. Mai 2023 auf PC (Steam). Eine Version für Nintendo Switch soll zu einem späteren Zeitpunkt folgen. Genauere Angaben dazu gibt es noch nicht. Hier findet ihr die Webseite zum Spiel: KLICK! Die Steam-Seite gibt es hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung