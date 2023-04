Dead Island 2 – Launch-Trailer beißt zu

Am Freitag werden Deep Silver und Dambuster Studios das First-Person-Action-RPG „Dead Island 2“ für Xbox- und PlayStation-Konsolen sowie PC (EGS) veröffentlichen. Es spielt in einer blutgetränkten Vision von Los Angeles, die den Spitznamen HELL-A trägt. Dort breitet sich ein Virus aus, der die Bewohner in Zombies verwandelt.

Das Spiel wurde mit der „ab 18“-Alterskennzeichen klassifiziert („Keine Jugendfreigabe gemäß § 14 JuSchG.“). Weitere Informationen dazu und mehr gibt es hier bei uns: KLICK! Die Homepage findet ihr hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung