Victoria 3 – Termin und Trailer von „Voice of the People“

„Voice of the People“ wird der Name des ersten Immersion Pack für „Victoria 3“ sein. Die Strategie-Gesellschaftssimulation erschien letztes Jahr für PC und wird kommenden Monat das Immersion Pack erhalten. Wie Paradox Interactive jetzt bekannt gab, erscheint „Voice of the People“ am 22. Mai 2022 und wird 14,99 Euro (UVP) kosten.

Bei Vorbestellung des Addons gibt es zusätzlich drei historische französische Charaktere: den Premierminister Georges Clemenceau, den Autor und politischen Denker Alexis de Tocqueville, sowie Jules Brunet, den französischen Militärberater des Shogunats Japan..

„Voice of the People“ soll die Spieler dazu heraus fordern, sich mit einigen der größten politischen Aufrührer der Geschichte auseinanderzusetzen. Dabei rückt das neue Agitator-System in den Mittelpunkt, das Dutzende historische Figuren hinzufügt, die mit Konventionen gebrochen und durch die bloße Kraft ihrer Persönlichkeit politische Macht aufgebaut haben.

Victoria 3: Voice of the People – Features

Über 60 neue historische Charaktere Spieler entdecken neue alternative Geschichtsverläufe mit realen historischen Charakteren, wie beispielsweise John Brown, Emmeline Pankhurst oder Enver Pasha.

Spezielle Agitatoren Aktivitäten Die Spieler können die Agitatoren unterstützen, indem sie ihnen Posten als Anführer von Interessensgruppen übertragen oder sie alternativ ins Exil schicken, um ihren Einfluss zu schmälern. In einigen Fällen können außerdem Exilanten anderer Nationen in die eigene Gesellschaft eingeladen werden, um von ihren Ideen zu profitieren.

Einzigartige französische Inhalte Es gibt neue Ereignisse, Journalmissionen und von der französischen Geschichte inspirierte Entscheidungen. Beispielsweise können Vorteile in Nordafrika genutzt werden, einer der vielen königlichen Anwärter unterstützt oder ein starkes französisches Imperium in Europa und weltweit errichtet werden.

Neue französische Gebäude Historische französische Bauwerke werden der Karte hinzugefügt.

Neue Artwork Eine einzigartige Landkarte für Voice of the People, im neuen Jugendstildesign. Neue Animationen für Revolutionen heben die Interessengruppen in einer Revolte hervor. Außerdem werden neue Kleidung und Uniformen für viele Gesellschaften hinzugefügt.



Die Veröffentlichung von „Voice ot the People“ wird von einem kostenlosen Update für „Victoria 3“ begleitet, das allen Victoria-Spielern zur Verfügung steht. Dieses Update enthält das neue Agitator-System, das es einzelnen Charakteren ermöglicht, auf politische Reformen zu drängen, die möglicherweise von der derzeitigen Regierung nicht unterstützt werden und nicht erwünscht sind.

Außerdem wird es neue politische Ideologien für Frankreich, Änderungen an der Weltkarte und Überarbeitungen der Gesetzgebungs- und Revolutionsprozesse geben, sowie viele andere Änderungen geben.

