Stray Blade – Launch-Trailer

Heute veröffentlichten 505 Games und Entwicklerstudio Point Blank Games das Action-Adventure „Stray Blade“ für Xbox Series X/S, PlayStation 5 und PC (Steam und EGS). In dem Spiel schlüpft ihr in die Rolle des wiederauferstandenen Abenteuers Farren. In Begleitung des Xhinnon-Wolfs Bojio begebt ihr euch auf eine Reise durch das verlorene Tal Acrea. Einst friedlich, ist das Tal mittlerweile von Krieg, Tod und Zerstörung gezeichnet. Zusammen entdecken Farren und Boji die vergessenen Schätze, die in den tiefsten Winkeln einer Welt liegen, die durch die früheren Taten des Abenteurers verändert wurde.

Protagonist Farren ist deswegen auf ewig an das Tal Acrea gebunden, und muss eine tiefe Bindung zu Boji aufbauen, um seine Freiheit wiederzuerlangen. Im Laufe der Geschichte kann dabei Bojis Handwerk weiterentwickelt werden, um neue Waffen herzustellen und die hyperreaktiven Kämpfe zu meistern. Schnelle Reaktionen und eine passende Strategie können den Ablauf des Kampfes positiv beeinflussen und die Welt buchstäblich verändern.

Die Homepage von „Stray Blade“ findet ihr hier: KLICK! Ein paar weitere Informationen gibt es auch bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung