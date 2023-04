Tin Hearts – Launch-Trailer des Puzzle-Adventure

Heute bringen Publisher Wired Productions und Entwickler Togue Sun das Story-basierte Puzzle-Abenteuer „Tin Hearts“ für Nintendo Switch heraus. Die Veröffentlichung für PC, Xbox- und PlayStation-Konsolen wird am 16. Mai 2023 folgen. Weiterhin soll der Release auf PCVR, Meta Quest 2 und PSVR2 noch in diesem Jahr erfolgen.

In „Tin Hearts“ marschieren und rätseln sich Spieler durch fordernde Puzzles, während sie eine emotionale Geschichte aufdecken, die mehrere Generationen und Dimensionen umfasst, eingebettet in das Gebilde einer alternativen, viktorianischen Welt.

„Tin Hearts ist ein Projekt, in das wir über mehrere Jahre hinweg unser Herz und unsere Seele investiert haben“, so Kostas Zarifis, Managing Director bei Rogue Sun. “Wir freuen uns riesig darauf, zu sehen, wie es endlich in die Hände der Spieler auf der ganzen Welt gelangt. Wir hoffen, dass jeder damit so viel Spaß beim Spielen verspürt, wie wir bei der Entwicklung hatten.“

Die offizielle Webseite des Spiels findet ihr hier: KLICK! Ein paar weitere Informationen gibt es auch bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung