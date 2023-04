Games with Gold – Diese Xbox-Spiele gibt es im Mai 2023

Der Mai 2023 steht vor der Tür und Microsoft informiert uns wieder über die Spiele, die mit Games with Gold verfügbar werden. In gewohnter Weise können sich Xbox Live Gold-Mitglieder wieder über zwei Spiele freuen.

Games with Gold im Mai 2023

Star Wars Episode I Racer – Vom 1. bis zum 31. Mai

Hoa – Vom 16. Mai bis zum 15. Juni

Hier könnt ihr sehen, was „Games with Gold“ die letzten Monate / Jahre so brachte: KLICK! Als Mitglied des Xbox Game Pass Ultimate bekommt man ebenfalls die Vorzüge einer Xbox Live Gold-Mitgliedschaft – inklusive den monatlichen „Games with Gold“.

Quelle: Pressemitteilung