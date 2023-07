Remnant II – Neuer Trailer liefert einen Überblick

Nächste Woche wird der Third-Person Action-Survival-Shooter „Remnant II” für PC und Konsolen erscheinen. Bevor ihr euch allein oder via Koop-Modus in die postapokalyptische Welt begebt, könnt ihr euch mit dem neuen Trailer eine Übersicht verschaffen.

In dem Spiel tauchen Spieler tiefer in eine verwüstete Welt ein, die eine Mischung aus methodischen und frenetischen Fern- und Nahkämpfen gegen listige Gegner und in aufreibenden Bosskämpfen erfordert – als einsamer Wolf oder mit bis zu zwei anderen Spielern, um die Chancen zu verbessern und Herausforderungen zu meistern. Jedes Mal, wenn Spieler einen neuen Durchlauf von „Remnant II“ beginnen, werden sie in eine neue Welt transportiert, die aus einem Pool von Orten, Gegnern, NPCs, Bossen und Waffen besteht. Diese dynamisch aufgebauten Level ermöglichen einzigartige Erfahrungen, da Elemente organisch in die Welt und Erzählung eingewebt werden.

Gearbox Publishing und Entwickler Gunfire Games veröffentlichen das Spiel am 25. Juli 2023 für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5. Die Webseite zum Spiel gibt es hier: KLICK! Weitere Informationen gibt es auch bei uns (siehe hier).

Quelle: Pressemitteilung