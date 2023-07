Gunbrella – Ein neuer Gameplay-Trailer

Devolver Digital und Doinksoft haben einen neuen Gameplay-Trailer für den Action-Sidescroller „Gunbrella“ veröffentlicht. In dem Trailer wird gezeigt, wie die einzigartige Waffe des Spiels sowohl für die Fortbewegung als auch den Kampf genutzt werden kann. Das sogenannte „Gunbrella“ bietet euch vielseitige Möglichkeiten, indem es beim Gleiten, Springen, Sprinten und Tauchen unterstützt und euch hilft, die Geheimnisse der Spielwelt zu entdecken.

„Gunbrella“ ist ein Noir-Punk-Action-Adventure, das in einer Welt angesiedelt ist, die von einer schnell schwindenden, natürlichen Ressource abhängig ist. In dem Spiel schlüpft ihr in die Rolle eines ruppigen Waldarbeiters, der mit dem mysteriösen „Gunbrella“ bewaffnet ist und Rache sucht. Das „Gunbrella“ ist eine Schusswaffe, die gleichzeitig als Regenschirm fungiert.

Wann „Gunbrella“ das Licht der Welt erblicken wird, ist noch nicht bekannt. Erscheinen wird das Spiel für den PC via Steam und für die Nintendo Switch.

