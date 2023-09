Dune: Spice Wars – Release-Termin der Vollversion und von Haus Ecaz

Bereits letzten Monat kündigten Publisher Funcom und Entwicklerstudio Shiro Games an, dass „Dune: Spice Wars“ diesen Monat als Vollversion erscheinen soll. Jetzt folgte das offizielle Veröffentlichungsdatum. So erscheint die Vollversion (Version 1.0) des 4X-Echtzeitstrategiespiels „Dune: Spice Wars“ am 14. September 2023 für PC.

Die Veröffentlichung wird von dem sechsten großen Inhaltsupdate begleitet und führt das opulente und politisch gewitzte Haus Ecaz ein. Nun ringen sechs Fraktionen um das unbezahlbare Spice. Die Neuankömmlinge von Haus Ecaz führen die Instrumente der Macht wie einen Pinsel und bauen ihren Einfluss auf Arrakis, wo Sonne und Sandwürmer alles verschlingen, in Windeseile aus. Ihre prestigeträchtigen Kunstwerke verschaffen ihnen im Landsraad eine ungewöhnliche Machtposition, die es ihnen erlaubt, selbst mit den Atreides in Sachen Einfluss wettzueifern.

Die Homepage von „Dune: Spice Wars“ gibt es hier: KLICK! Weitere Informationen gibt es auch bei uns: KLICK! Hier gibt es den Titel auf Steam: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung