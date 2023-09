Alone in the Dark – Das Reboot verschiebt sich in das nächste Jahr

THQ Nordic und Entwickler Pieces Interactive gaben heute bekannt, dass sich die Veröffentlichung des Reboots des kommenden Horrorspiels „Alone in the Dark“ verschieben wird. Ursprünglich sollte das Spiel am 25. Oktober 2023 für PC, Xbox Series S/X und PlayStation 5 erscheinen.

Einer der Hauptgründe für die Verschiebung ist, dass man größeren Spielen aus dem Weg gehen möchte. Mit Titeln wie „Alan Wake“ und „Spider-Man“ wird es laut THQ Nordic schwer, ausreichend Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Somit erscheint „Alone in the Dark“ erst im nächsten Jahr.

Diese Verzögerung wird sowohl dem Spiel als auch den Entwicklern zugutekommen. Zum einen haben die Entwickler mehr Zeit, das Spiel zu perfektionieren und sicherzustellen, dass es den hohen Erwartungen der Fans gerecht wird. Zum anderen haben sie nun die Möglichkeit, die starken Spiele, die im Oktober erscheinen, ausgiebig zu spielen, wie THQ Nordic weiter ausführte.

„Alone in the Dark“ erscheint nun am 16. Januar 2024.

Quelle: Pressemitteilung