Company of Heroes Collection für Nintendo Switch angekündigt

Im Jahre 2006 veröffentlichte Entwickler Feral Interactive erstmals das Echtzeitstrategiespiel „Company of Heroes“ für PC. Wie SEGA jetzt mitteilte, wird das im 2. Weltkrieg angesiedelte Spiel diesen Herbst erstmals für Nintendo Switch erscheinen. Das Ganze erscheint unter dem Titel „Company of Heroes“ und beinhaltet das Basisspiel, sowie die beiden Erweiterungen „Opposing Fronts“ und „Tales of Valor“.

Die Switch-Version erhält eine extra entwickelte Benutzeroberfläche und Steuerung. Neben den 41 truppbasierten Missionen, wo ihr eure Streitkräfte von den Strandangriffen am D-Day bis hin zur Schlacht in der Normandie kommandiert, gibt es auch einen anpassbaren Skirmish-Modus mit einzigartigen Fraktionen, mehreren Spielmodi und einer Fülle von Karten. Des Weiteren soll nach der Veröffentlichung des Spiels ein Update folgen, welches den Multiplayer-Modus hinzufügt.

Quelle: Pressemitteilung