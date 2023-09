SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake – Gen9-Version erscheint später

Nachdem „SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake“ im Januar 2023 für PC, Nintendo Switch, Xbox One und PlayStation 4 erschien, wird im Oktober 2023 die Version für die 9. Konsolengeneration (Xbox Series X/S und PlayStation 5) folgen. Erst vor ein paar Tagen gaben THQ Nordic, Nickelodeon und Entwicklerstudio Purple Lamp bekannt, dass diese Version am 16. Oktober 2023 erscheinen soll. Jetzt wurde die Veröffentlichung auf den 23. Oktober 2023 verschoben.

In „SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake“ bekommen SpongeBob und Patrick von der geheimnisvollen Wahrsagerin Kassandra ein Fläschchen mit magischen Seifenblase geschenkt. Sie blubbern zu viele Wünsche und was wie ein harmloser Spaß aussah, verwandelt sich in eine kosmische Katastrophe: Das Gefüge der Realität löst sich auf und überall öffnen sich magische Wunschwelten. Da viele von SpongeBobs Freunden in diese seltsamen Welten gesaugt werden, gilt es in verschiedene kosmische Kostüme zu schlüpfen, um in die Wunschwelten zu reisen und SpongeBobs Freunde zu retten.

Weitere Informationen findet ihr auf der Homepage des Spiels (siehe hier) und hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung