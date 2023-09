Unicorn Overlord – Release-Termin, Collector’s Edition und Trailer

Die Verantwortlichen von Atlus und dem Entwicklerstudio Vanillaware werden mit „Unicorn Overlord“ ein Fantasy-Strategie-Rollenspiel für Nintendo Switch, Xbox Series X/S, PlayStation 4 (nur digital) und PlayStation 5 auf den Markt bringen. Die genaue Veröffentlichung soll am 08. März 2024 stattfinden.

In „Unicorn Overlord“ soll Spieler eine Kombination aus Welterkundung und einem Kampfsystem im klassischen Stil von Vanillaware (das Entwicklerteam hinter „13 Sentinels: Aegis Rim“, „Dragon’s Crown“ und „Odin Sphere“). In diesem Fantasy-Abenteuer durchreisen Spieler die lebendige Welt, stellen mit über 60 individuellen Charakteren eine Armee auf und ernten Ruhm und Ehre in fünf Nationen.

Das Spiel wird als Standard und als limitierte Collector’s Edition erscheinen. Letzteres bietet die eine physische Version des Spiels, eine Premium-Edition-Box, ein 16-bit-Soundtrack-CD (zwei Discs mit jeweils zehn Tracks), ein 132-seitiges Artbook und ein eigenständiges Kartenspiel mit 239 Karten und Spielmarken umfasst.

Diese Sammler-Edition enthält außerdem das Heraldikpaket „ATLUS x Vanillaware“. Mit diesem Vorbestellungs-DLC kann die Flagge der Befreiungsarmee mit Emblemdesigns aus Odin Sphere, Dragon’s Crown und 13 Sentinels: Aegis Rim gestaltet werden.

Die offizielle Webseite zum Spiel gibt es hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung