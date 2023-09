Mit „Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft“ werden Aspyr und Crystal Dynamics die erste drei Spiele der bekannten „Tomb Raider“-Reihe in einer überarbeiteten Fassung als Bundle veröffentlichen. Spieler können sich über verbesserte Grafik und Performance freuen, sowie der Erweiterungen (Unfinished Business, Gold Mask und The Lost Artifact) und geheime Level. In dem Ankündigungs-Trailer gibt es einen Eindruck der originalen und neuen Grafik.

„Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft angekündigt“ erscheint am 14. Februar 2024 für PC (Steam und GOG), Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und PlayStation 5.

Die Spiele des „Tomb Raider“-Franchise haben sich weltweit mehr als 95 Millionen Mal verkauft. Das erste Abenteuer mit Lara Croft erschien 1996 und wurde von Core Design entwickelt. Im Laufe der letzten 25 Jahre gab es diverse weitere Spiele, inklusive der Reboot der Spieleserie im Jahr 2013. Zudem erschienen auch mehrere Kinofilme, in denen Angelina Jolie und Alicia Vikander in die Rollen der Grabräuberin schlüpften.

Die offizielle Webseite von „Tomb Raider“ gibt es hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung