Baby Steps – Neues Gameplay zum Walking-Simulator veröffentlicht

In der gestrigen „State of Play“-Präsentation präsentierte Publisher Devolver Digital einen neuen Gameplay-Trailer für das bevorstehende Spiel „Baby Steps“. Der Trailer mit dem Titel „Just Grapple It“ zeigt euch nicht nur die Gameplay-Mechaniken, sondern auch den Humor der Dialoge, die das Spiel verspricht.

In den Mittelpunkt der Geschichte rückt Nate, ein arbeitsloser Sohn, der seine Eltern stets enttäuscht und in seinem Leben sonst wenig Erwähnenswertes vollbracht hat. Eines Tages wird Nate in eine mysteriöse Welt gezogen. Dort erkundet er Schritt für Schritt seine Umgebung und trifft auf seltsame Charaktere.

Entwickelt wird „Baby Steps“ von Gabe Cuzillo, Maxi Boch (Ape Out) und Bennett Foddy (Getting Over It). Die Veröffentlichung des wortwörtlichen “Walking-Simulators” erfolgt voraussichtlich im Laufe des nächsten Jahres. Einen konkreten Release-Termin nannten die Verantwortlichen noch nicht. Angekündigt wurde „Baby Steps“ bislang für den PC und für die PlayStation 5.

Quelle: Pressemitteilung