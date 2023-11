Last Train Home – Launch-Trailer

Das Echtzeitstrategiespiel „Last Train Home“ erscheint heute für PC. Bevor die Reise in dem gepanzerten Zug losgeht, präsentieren THQ Nordic und Entwicklerstudio Ashborne Games einen neuen Trailer.

In dem RTS seid ihr als Kommandant der Tschechoslowakischen Legion inmitten eines brutalen Bürgerkrieges gelandet und habt nur ein Ziel vor Augen: Die eigenen Soldaten sicher durch diesen neuen, schrecklichen Konflikt zu leiten und sie sicher nach Hause zu bringen. Auf eurer Reise werdet ihr mit zahlreichen harten und brutalen Entscheidungen konfrontiert, wo selten klar ist, was richtig und falsch, was gut und was böse ist.

Als Spieler werdet ihr nicht nur die Tschechoslowakischen Legion anführen, im Kampf kommandieren und die Route des Zuges bestimmen, sondern euch auch um die Mitglieder kümmern. Dafür zu sorgen, dass genügend Nahrung und Wärme in der eisigen Kälte Sibiriens vorhanden ist, ist erst der Anfang – es liegt an euch, die Moral der Soldaten aufrecht zu erhalten und die kleine Flamme der Hoffnung am Leben zu halten.

Die Homepage von „Last Train Home“ gibt es hier: KLICK! Hier findet ihr es auf Steam: KLICK! Weitere Informationen gibt es auch bei uns (siehe hier).

Quelle: Pressemitteilung