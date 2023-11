War Hospital – Release-Termin und neuer Trailer

NACON und Entwickler Brave Lamb Studios haben jetzt den offiziellen Release-Termin für „War Hospital“ festgelegt. Das Management-Spiel vor dem Hintergrund des ersten Weltkriegs entsteht derzeit für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5. Die Veröffentlichung auf diesen Plattformen findet am 11. Januar 2024 statt.

Der Titel kombiniert Aspekte von Echtzeit-Strategiespielen und Survival-Games und ist ein Einzelspieler-Management-Spiel, in dem gut überlegte Entscheidungen getroffen werden müssen, um voranzukommen. Die Spieler schlüpfen darin in die Rolle von Major Henry Wells und übernehmen die Leitung eines britischen Feldlazaretts im ersten Weltkrieg. In dem Kriegskrankenhaus in einer fiktiven Stadt im Norden Frankreichs muss die Behandlung verwundeter Soldaten überwacht werden.

War Hospital – Features

Eine untypische Art von Kriegsspiel, in dem Menschen gerettet werden müssen, statt ihnen zu schaden

Der Protagonist ist Major Henry Wells, der während des ersten Weltkriegs in eine fiktive Stadt in Nordfrankreich versetzt wird, um ein Feldlazarett zu leiten

Unter den schwierigen Bedingungen müssen die bestmöglichen Entscheidungen getroffen werden. Auch in unerwarteten Situationen müssen die verfügbaren Ressourcen clever genutzt werden

Neben den verletzten Patienten muss sich auch um das Krankenhauspersonal gekümmert werden, das permanent mit den Auswirkungen des Krieges konfrontiert wird

Hier gibt es das Spiel auf Steam: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung