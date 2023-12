Hideo Kojima und Jordan Peele kündigen gemeinsames Projekt „OD“ an

Bei den Game Awards wurde offiziell das neue Projekt „OD“ von KOJIMA PRODUCTIONS und Xbox Game Studios angekündigt. Der Spieleentwickler Hideo Kojima arbeiten bei seinem neuen Projekt mit dem Oscar-prämierten Filmemacher Jordan Peele, Regisseur von „Get Out“, „Us“ und „Nope“, zusammen.

„Wir arbeiten mit Xbox Game Studios und ihrer Cloud-Gaming-Technologie daran, eine sehr einzigartige, immersive und völlig neue Art von Spiel zu schaffen – oder vielmehr eine neue Form von Medien“, sagte Hideo Kojima zur Ankündigung des Projekts.

„OD“ erkundet die Grenzen der eigenen Furcht und das Konzept, an Angst zu „überdosieren“ (engl. overdose, „OD“), während es die Barrieren zwischen Gaming und Film verschwimmen lässt. Der erste Teaser zu „OD“ enthüllte zudem die Beteiligung von Sophia Lillis („Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves“, „ES“), Hunter Schaffer („Euphoria“) und Udo Kier („Flesh for Frankenstein“, „Iron Sky“), welche die Hauptrollen in den kommenden Werk übernehmen.

Wann „OD“ erscheint, ist bis dato unbekannt. Auch nähere Informationen gibt es nicht. Die Ankündigung ist, wie von Hideo Kojima gewohnt, sehr verwirrend und kryptisch. Die Charaktere im Trailer wiederholen immer wieder den Satz „The hungry purple dinosaur ate the kind, zingy fox, the jabbering crab, and the mad whale and started vending and quacking.“. Bei diesem Satz handelt es sich um ein Pangramm, einem Satz, der alle Buchstaben eines Alphabets enthält.

Quelle: Pressemitteilung / The Game Awards