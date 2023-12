Lost Records: Bloom & Rage – Narratives Adventure angekündigt

Im Rahmen der Game Awards hat das Entwicklerstudio DON’T NOD, die Entwickler hinter „Life is Strange“, das narrative Adventure „Lost Records: Bloom & Rage“ angekündigt. Es wird das erste Spiel sein, welches im neue „Lost Rekord“-Universum angesiedelt ist und soll Ende 2024 für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 erscheinen.

In „Lost Records: Bloom & Rage“ ist der magische Sommer von 1995 für die Schulfreundinnen Swann, Noa, Autumn und Kat eine Zeit der Selbstfindung und des Schmiedens unzerbrechlicher Bande der Freundschaft. Nach 27 Jahren ohne Kontakt werden sie vom Schicksal erneut vereint und müssen sich einem lang begrabenen Geheimnis stellen, über das für immer zu schweigen sie geschworen hatten.

Executive Producer Luc Baghadoust und Creative Director Michel Koch freuen sich, zum ersten Mal öffentlich über DON’T NOD Montréals erstes Spiel sprechen zu können: „Nach den unglaublichen Erfahrungen mit Life is Strange haben wir eine abenteuerliche Reise hinter uns gebracht – wir sind nach Kanada umgezogen, haben das Studio in Montréal gegründet und in einer Zeit globaler Herausforderungen ein fantastisches Team auf die Beine gestellt. Daher sind wir überglücklich, heute Lost Records: Bloom & Rage enthüllen zu können. Das neue Universum, das wir erschaffen haben, ist voll von dem magischen Realismus, den wir so lieben und wir können es kaum erwarten, mehr über Swann, Nora, Autumn, Kat und ihr Abenteuer zu enthüllen. Wir freuen uns schon auf die Kommentare der Community.”

Frédérique Fourny-Jennings, Managing Director bei DON’T NOD Montréal, meint: „In den letzten drei Jahren haben wir ein Studio aufgebaut, das DON’T NODS Werte verkörpert und haben neue Leute willkommen geheißen – die perfekte Ausganssituation, um eine brandneue IP zu erschaffen, die widerspiegelt, was unser Studio ausmacht. Über Lost Records: Bloom & Rage sprechen zu können, ist ein tolles Gefühl, weil es dabei über die Geschichte unserer Figuren hinausgeht. Es geht auch um unsere Identität als Studio und die dieses und nachfolgender Spiele.“

Quelle: Pressemitteilung