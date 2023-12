Brothers: A Tale of Two Sons Remake – Release-Termin und Trailer

„Brothers: A Tale of Two Sons Remake“ ist eine modernisierte Version des Originals, welches erstmals 2013 erschien. Die neue Version wurde mit Hilfe der Unreal Engine 5 von Grund auf neu entwickelt. Als Bonus wird das klassische Einzelspielererlebnis nun auch durch lokalen Koop ergänzt, der es ermöglicht, die beiden Brüder zusammen mit Mitspielern zu steuern.

„Brothers: A Tale of Two Sons Remake“ erzählt die Geschichte der Brüder Naia und Naiee, die sich auf ein Abenteuer begeben, um das Leben ihres sterbenden Vaters zu retten. Die Geschichte führt von den schroffen Gipfeln der Berge in die muffigen Tiefen der unterirdischen Höhlen. Während der Reise müssen Rätsel gelöst und Umgebungen erkundet werden. Ebenso warten verschiedene Bosskämpfe auf die beiden Brüder. Diese magische Welt, inspiriert von der Nordischen Mythologie Archäologie, stellt die beiden Brüder vor immer neuen Herausforderungen.

505 Games und Entwicklerstudio Avantgarden wollen die neue Fassung am 28. Februar 2024 für PC (Steam, EGS und GOG), Xbox Series X/S und PlayStation 5 veröffentlichen. Das Original ist für PC, Nintendo Switch, Xbox 360, Xbox One, PlayStation 3 und PlayStation 4 erhältlich.

„Es ist ein unglaubliches Privileg, zu sehen wie neues Leben in Brothers: A Tale of Two Sons eingehaucht wird.“ sagt Josef Fares, Schöpfer des Originalspiels. „Avantgarden hat einen tollen Job gemacht, die Geschichte für eine neue Generation erlebbar zu machen.“

Die offizielle Webseite zum Titel gibt es hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung