Sand Land – Release-Termin, Editionen und Trailer

„Sand Land“ ist ein Action-RPG, welches auf dem Originalwerk von Akira Toriyama basiert. Bandai Namco Entertainment wird das Spiel am 26. April 2024 für PC, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und PlayStation 5 auf den Markt bringen. Spieler haben die Auswahl zwischen drei Editionen, die bereits vorbestellbar sind. Wer den Titel bei teilnehmenden Händlern vorbestellt, erhalt das „Survivalist Camo Pack“. Hier die Editionen im Überblick:

Sand Land – Standard Edition (physisch & digital)

Basisspiel

Deluxe Edition (nur digital)

Basisspiel

Speed Demon Pack

My Room Furniture Set: Army Base

My Room Furniture Set: Hideout

Belzebub-Aufkleber-Set

Collector’s Edition (physisch, bei teilnehmenden Händlern)

Basisspiel

Speed Demon Pack

My Room Furniture Set: Army Base

My Room Furniture Set: Hideout

Belzebub-Aufkleber-Set

Belzebub-Figur

Postkarten-Set

Steelbook

In „Sand Land“ schließen sich Spieler Belzebub, dem Prinzen der Unterwelt, seinem Aufpasser Sheef und Sheriff Rao an, um die Weiten der Wüste zu erkunden und es mithilfe von diversen anpassbaren Fahrzeugen mit der Königlichen Armee aufzunehmen. Dieses ungleiche Team, das Menschen und Dämonen vereint, begibt sich auf ein Abenteuer, um nach der legendären Quelle zu suchen und damit die schreckliche Dürre zu beenden, die über die Welt hereingebrochen ist. Zusammen reisen sie in noch unbekannte Gebiete.

Hier findet ihr das Spiel auf Steam: KLICK! Ein paar weitere Informationen gibt es auch bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung