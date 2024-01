Ultros – Trailer von dem Action-Plattformer

In gut einem Monat wird Entwicklerstudio Hadoque den Metroidvania-Action-Plattformer „Ultros“ veröffentlichen. Der aktuelle Trailer präsentiert mehr von dem Gameplay, welches euch auf PC und PlayStation-Konsolen erwarten wird.

Herausfordernde, schnelle Kämpfe gegen monströse, andersweltliche Kreaturen bilden den Kontrast zu entspannter Gartenarbeit und friedlicher Koexistenz mit der Welt des gewaltigen, als Sarkophag bekannten, kosmischen Uterus. Neben neuen Kreaturen kann man in diesem Trailer auch einen Blick auf neue Extractor-Mechaniken erhaschen, mit denen neues Leben in diese seltsame Welt gebracht werden kann, was neue Wege im Spiel freischaltet.

„Ultros“ erscheint am 13. Februar 2024 für PC (Steam und EGS), PlayStation 4 und PlayStation 5. Die Homepage des Spiels gibt es hier: KLICK! Ein paar zusätzliche Informationen gibt es auch bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung