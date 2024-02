Outcast: A New Beginning – Ein weiterer Trailer

In dem neusten Trailer bieten THQ Nordic und Entwickler Appeal Studios eine Übersicht zu dem bald erscheinenden Open-World Action-Adventure „Outcast: A New Beginning“. Die Veröffentlichung des Spiels findet am 15. März 2024 für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 statt.

In „Outcast: A New Beginning“ übernehmt ihr die Rolle von Cutter Slade, Ex-Navy SEAL, und gewinnt das Vertrauen der örtlichen Talaner. Führt einen Guerillakrieg, indem ihr feindliche Munitionskonvois zerstört, um Stützpunkte zu schwächen und um den Erfolg des Talan-Aufstands zu beeinflussen.

Die Webseite zum Spiel gibt es hier: KLICK! Weitere Informationen gibt es auch bei uns (siehe hier).

Quelle: Pressemitteilung