Prison Architect 2 – Neuer Release-Termin

Im Januar 2024 kündigten Paradox Interactive und Entwicklerstudio Double Eleven „Prison Architect 2“ an (siehe hier). Der dabei genannte Release-Termin (26. März 2024) wurde jetzt geändert. So erscheint der 3D-Nachfolger erst am 07. Mai 2024 für PC (Steam), Xbox Series X/S und PlayStation 5.

Nach offiziellen Angaben möchte das Entwicklerteam die zusätzliche Zeit nutzen, um weitere Bugs zu identifizieren und das Spiel für alle Plattformen zu optimieren. Auch wenn die Beibehaltung des ursprünglichen Starttermins eine Option war, glauben sie, dass diese zusätzliche Zeit notwendig ist, um sicherzustellen, dass sie ihren Spielern vom ersten Tag an ein reibungsloses Spielerlebnis bieten können.

„Wir wollen auch zeigen, wie die Entwicklung des Spiels in diesen letzten Phasen verläuft. Deshalb werden wir im März Streams starten, die unsere laufende „Prison Architect Academy“-Youtube-Serie begleiten (siehe hier). Bleibt dran, um die Daten und Uhrzeiten zu erfahren.“

Die Forenankündigung zur Verschiebung von „Prison Architect 2“ findet ihr hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung