Banishers: Ghosts of New Eden – Demo für PC und Konsolen

Das Story-getriebenen Action-RPG „Banishers: Ghosts of New Eden“ erschien im Februar 2024 für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5. Focus Entertainment und Entwicklerstudio DON’T NOD bieten ab sofort eine Demo-Version auf den genannten Plattformen an.

Mit der kostenlosen Demo können Spieler den Titel ausprobieren und beim Kauf der Vollversion, den Speicherstand aus der Demo in die Vollversion übernehmen. Die Demo-Version umfasst die erste Mission des Spiels, wo die Hintergrundgeschichte von Antea und Red beleuchtet wird, die als Geisterjäger ausgesandt wurden, um den Fluch von New Eden aufzuheben.

Die Homepage des Action-RPGs gibt es hier: KLICK! Hier könnt ihr „Banishers: Ghosts of New Eden“ auf Steam finden: KLICK! Weitere Informationen über das Spiel gibt es auch hier bei uns (siehe hier).

Quelle: Pressemitteilung