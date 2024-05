Songs of Silence – Early Access-Start erst im Juni 2024

Ursprünglich wollte das Entwicklerstudio Chimera Entertainment ihr 4X-Strategiespiel „Songs of Silence“ noch diesen Monat in die Early Access-Phase schicken. Wie das Team jetzt mitteilte, geht die Early Access-Phase gut zwei Woche später los. Der offizielle Starttermin ist jetzt der 04. Juni 2024.

In dem Spiel soll euch eine Mischung aus rundenbasierter Königreichsverwaltung, Erkundung, Echtzeitkämpfen, Entscheidungen und kartenbasiertem Gameplay erwarten. Als Spieler findet ihr euch in einem auseinandergerissenes Fantasiereich wieder. In diesem Reich führen zwei Welten mit mehreren Unterfraktionen einen ewigen Krieg, verursacht durch die wachsende Bedrohung durch die lebensfeindliche Stille.

Die Webseite zum Spiel gibt es hier: KLICK! Die Steam-Seite ist hier zu finden: KLICK!

„Songs of Silence“ wird eine Einzelspielerkampagne und einen kompetitiven Mehrspielermodus erhalten. Hier ein Gameplay-Video von dem Multiplayer-Modus:

Quelle: Pressemitteilung