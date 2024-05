The Casting of Frank Stone – Ein neuer Gameplay-Trailer

Entwickler Supermassive Games und Publisher Behaviour Interactive veröffentlichten einen Gameplay-Trailer zum kommenden Spiel „The Casting of Frank Stone“. Bei dem Werk handelt es sich um erzählungsorientiertes Spiel, das im Universum des Horror-Multiplayer-Titels „Dead by Daylight“ angesiedelt ist. Angekündigt wurde der Titel erstmals auf den Game Awards 2023.

Die Geschichte des von „The Casting of Frank Stone“ versetzt euch in den Sommer 1980. Vier Freunde beabsichtigen, Horrorfilmgeschichte zu schreiben. Doch ihre Aufnahmen haben unvorstellbare Konsequenzen. Ihr entscheidet über ihr Schicksal, lenkt ihre Beziehungen und führt den Dreh von „Murder Mill“, einem Film mit düsteren Folgen, in eine ungewisse Zukunft …

In „The Casting of Frank Stone“ liegt eine finstere, verzweigte Erzählung in euren Händen. Ihr verfasst das Drehbuch und bestimmt über Leben und Tod einer Gruppe junger Filmemacher. Verändert die Realität mit euren Entscheidungen, findet mit euren Aktionen neue Wege und entdeckt das Grauen in der finalen Fassung. Wie in den Spielen von Supermassive Games üblich, zählt auch in ihrem neusten Werk jede Entscheidung.

Das Spiel erscheint voraussichtlich noch im Laufe des Jahres. Einen konkreten Release-Termin gibt es allerdings noch nicht. Geplant ist eine Veröffentlichung für PC (Steam, Microsoft Store und EGS), Xbox Series X/S und PlayStation 5.

Quelle: Behaviour Interactive / YouTube