Assassin’s Creed Shadows – Release-Termin, Editionen, Trailer und mehr

Heute war die offizielle Vorstellung von „Assassin’s Creed Shadows“. Der neuste Teil der Reihe entsteht derzeit unter der Leitung von Ubisoft Quebec und führt die Spieler in das Japan des 16. Jahrhunderts. Die Veröffentlichung findet am 15. November 2024 für PC (Ubisoft Store und EGS), Amazon Luna, Xbox Series X/S und PlayStation 5 statt. Zudem wird „Shadows“ auch via Ubisoft+ verfügbar. Mit einem Abonnement von Ubisoft+ oder mit der Ultimate Edition kann man bereits drei Tage früher, am 12. November, spielen.

Das Land befindet sich auf einem brutalen Kurs zur Einigung und die Unruhe wächst, als neue Koalitionen auftauchen und korrupte ausländische Einflüsse in das Land eindringen. Spieler werden die Geschichte von Naoe, einer erfahrenen Shinobi-Assassinin aus der Provinz Iga, und Yasuke erleben. Sie werden ihre persönlichen Geschichten kennenlernen, auf historische Persönlichkeiten treffen und das gemeinsame Schicksal dieses Duos gestalten, während sie eine neue Ära für Japan einleiten.

Als Naoe und Yasuke können die Spieler zwei sich ergänzende Spielstile meistern, wobei jeder Charakter seinen eigenen Fortschrittspfad, eigene Fähigkeiten, Waffen-Optionen und Werte besitzt. Als Naoe erlebt man eine Infiltrationsmechanik, in der sie Licht, Geräusche, Schatten und veränderbare Umgebungen nutzt, um vor Feinden verborgen zu bleiben. Als Yasuke ist man in der Lage, größere feindliche Truppen mit brutaler Präzision anzugreifen.

Die offene Spielwelt, die sich durch Wetter und Jahreszeit verändert, bietet einen Blick in das feudale Japan – von Burgstädten und belebten Häfen bis hin zu friedlichen Schreinen und malerischen Landschaften. Neben der neuen Spielwelt findet auch eine neue Erkundungsmechanik den Weg in den Titel. So bauen Spieler ihr eigenes Spionage-Netzwerk auf, um neue Gebiete zu ergründen und neue Ziele zu jagen.

Zudem können Verbündete mit hochspezialisierten Fähigkeiten und Fertigkeiten rekrutieren werden, die bei den Missionen helfen können. In einem selbst erstellten und anpassbaren Versteck können Spieler ihr Netzwerk erweitern und ihre neue Crew trainieren. Hierbei können sie vom Basisbau über die Einrichtung bis zur Dekoration und Zubehör ihr ganz eigenes Zuhause erschaffen.

„Assassin’s Creed Shadows“ wird mit der neuesten Anvil-Engine entwickelt und wird als Standard, Gold, Ultimate und Collector’s Edition erhältlich sein. Hier die Übersicht:

Assassin’s Creed Shadows – Gold Edition

Sie enthält das Hauptspiel, den Season Pass (inklusive einer Bonus Quest mit zusätzlich freischaltbaren Inhalten sowie den zwei kommenden Erweiterungen) und drei Tage früheren Zugang zum Spiel.

Ultimate Edition

Sie enthält das Hauptspiel, den Season Pass, das Ultimate-Paket sowie drei Tage früheren Zugang zum Spiel. Das Ultimate-Paket enthält das Sekiryuu Charakterpaket (Naoe- und Yasuke-Outfit und Waffen, Schmuckstück und Reittier), das Sekiryuu Versteck Paket, 5 Fertigkeitspunkte und dem Filter Roter Drache für den Fotomodus.

Collector’s Edition

Die Collector’s Edition enthält das Hauptspiel, den Season Pass, das Ultimate-Paket, einige physische Inhalte sowie drei Tage früheren Zugang zum Spiel. Als physischen Inhalt gibt es ein Steelbook, eine ca. 40 cm große Naoe & Yasuke-Figur, eine Weltkarte, Naoes Katana Tsuba in Originalgröße, ein Credo-Kakamono, ein 84-seitiges Collector’s Artbook und zwei Sumi-e Litographien.

Bei teilnehmenden Handelspartnern sind die physischen Standard Editionen für PlayStation 5 und Xbox Series X ab dem 15. November 2024 sowie die Gold- und Collector’s Editionen für PlayStation 5 und Xbox Series X ab dem 12. November erhältlich. In Kürze können bei einigen Händlern exklusive Editionen und Angebote vorbestellt werden:

Bei Amazon.de wird die exklusive Limited Edition erhältlich sein, die neben dem Hauptspiel das „Naoe Sekiryuu Charakterpaket“ beinhaltet.

Bei Media Markt, Saturn und WOG (Schweiz) erhalten Vorbesteller ein exklusives Steelbook im Assassin’s Creed Shadows Design.

Bei GameStop wird die exklusive Special Edition erhältlich sein, die neben dem Hauptspiel das „Yasuke Sekiryuu Charakterpaket“ beinhaltet.

Bei Otto erhalten Vorbesteller zusätzlich zwei Lithografien.

Die Webseite zum Spiel gibt es hier: KLICK! Das erste Gameplay-Material soll im Juni 2024 präsentiert werden.

Quelle: Pressemitteilung