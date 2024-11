Songs of Rats – Düsteres Indie-Rollenspiel erscheint 2025 auf Steam

Das Indie-Rollenspiel „Songs of Rats“ kündigt sich als düsteres Abenteuer für Genre-Liebhaber an. Der Titel, entwickelt von Salient Games, den Machern von „Gore Doctor“, und Tesseract Games, soll im ersten Quartal 2025 auf Steam erscheinen. „Songs of Rats“ führt euch in das labyrinthische „Wreckage“: ein Netzwerk aus gestrandeten Raumschiffen und Raumstationen, das sich ständig verändert und voller Gefahren steckt.

Die Atmosphäre in diesem minimalistischen RPG ist geprägt von den Klängen unzähliger Lieder, die durch das „Wreckage“ hallen – bis eines plötzlich verstummt. Eure Aufgabe besteht darin, die Geheimnisse des Labyrinths zu entschlüsseln und das Schicksal des verstummten Liedes zu enthüllen.

„Songs of Rats“ orientiert sich an den „Choose Your Own Adventure“-Büchern und erlaubt es euch, euren eigenen Helden zu erschaffen und Entscheidungen zu treffen. Es gilt, Ausrüstung aufzuwerten, Verbündete zu finden und den Geheimnissen des „Wreckage“ auf den Grund zu gehen. Dabei steht stets die Wahl zwischen Sicherheit und der Suche nach Antworten.

Das Spiel erscheint im Laufe des nächsten Jahres. Einen konkreten Release-Termin gibt es noch nicht. Das Spiel wird über Valves Distributionsplattform Steam erscheinen.

