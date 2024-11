Landwirtschafts-Simulator 25 – Launch-Trailer

Heute ist die offizielle Veröffentlichung des „Landwirtschafts-Simulator 25“ für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5. Bevor ihr euch den Herausforderungen von Ackerbau, Viehzucht oder Forstwirtschaft stellt, könnt ihr euch den Launch-Trailer anschauen.

„Für erfahrene Landwirte ist das Spiel die nächste Evolutionsstufe, um ihre Leidenschaft spielerisch auszuleben“, kommentiert Christian Ammann, CEO von GIANTS Software. „Für alle anderen ist es eine entspannende, immersive und Community-orientierte Möglichkeit, ein neues Hobby zu entdecken, spannendes Wissen zu kultivieren und schließlich das belohnende Gefühl von Freiheit und Erfolgen zu ernten.“

Auf die digitalen Landwirte warten drei Umgebungen in Nordamerika, Europa und Ostasien, 25 Feldfrüchten plus vielen Gewächshauskulturen und Bäumen sowie verschiedenen Tierarten, um die ihr euch im Alleingang oder im Koop-Multiplayer kümmern könnt. Passend gibt es über mehr als 400 authentische Maschinen von über 150 internationalen Top-Marken wie Case IH, CLAAS, Fendt, John Deere, Kubota, Massey Ferguson, New Holland und Valtra. Weitere neue Features sind Bodenverformung, Wetterereignisse und allgemeine Verbesserungen der Grafik und Physik.

Die Webseite zur Simulationsreihe findet ihr hier: KLICK! Weitere Informationen über das Spiel gibt es auch bei uns (siehe hier).

Quelle: Pressemitteilung