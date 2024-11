S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl – Neues Video

Zum nahenden Release von „S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl“ präsentierte das Entwicklerteam von GSC Game World ein neues Video. Das Bildmaterial zeigt mehr von der düsteren Spielwelt und konzentriert sich dabei auf Waffen und andere Ausrüstung, die man dort findet.

In der nicht linearen Story des Spiels schlüpft ihr in die Rolle eines einsamen Stalkers und erforscht die offene Welt der 64 km² großen radioaktiven Zone. Diese Zone hat sich nach der zweiten Explosion von 2006 drastisch verändert. Gewalttätige Mutanten, tödliche Anomalien und sich bekriegende Fraktionen machen die Zone zu einem Ort, an dem sich nur schwer überleben lässt.

„S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl“ erscheint am 20. November 2024 für PC und Xbox Series X/S. Weitere Informationen findet ihr auf der Homepage (siehe hier). Hier findet ihr die Steam-Seite des Spiels: KLICK! Ein paar Informationen und weiteres Bildmaterial gibt es auch hier bei uns (siehe hier).

Quelle: Pressemitteilung