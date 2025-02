INAYAH – Life after Gods – Release-Termin, Demo und neuer Trailer

Das Metroidvania-Boss-Rush-Abenteuer „INAYAH – Life after Gods“ befindet sich derzeit bei ExoGenesis Studios in Entwicklung. Das Entwicklerteam hat jetzt zusammen mit Publisher Headup Games bekannt gegeben, dass die Veröffentlichung am 27. März 2025 für PC erfolgen wird. Im zweiten Quartal 2025 soll eine Version für Nintendo Switch, Xbox- und PlayStation-Konsolen folgen.

Wer bis dahin nicht warten möchte, oder sich einen kostenlosen Eindruck verschaffen möchte, der kann im Rahmen des Steam Next Fest eine Demo-Version herunterladen und ausprobieren. Passend zum Demo-Release gab es auch einen neuen Trailer, der die Anime-Optik und die Action in den Fokus rückt.

INAYAH – Life after Gods – Features

Drei einzigartige Waffenformen mit unterschiedlichen Kampf- und Bewegungseigenschaften

Vielfalt an Charakter-Builds und-Fähigkeiten

20 einzigartige Bosse mit speziellen Mechaniken

Große, handgezeichnete 2D-Welt mit vielen Biomen und Geheimnissen

Mitreißende Handlung mit mehreren Enden

Originaler Soundtrack von Komponisten Alex Kestner

Sprachausgabe mit Jessica Caroll, bekannt aus über 28 Serien und Spielen, darunter „Baldur’s Gate 3“

Hier findet ihr die Homepage des Spiels: KLICK! Hier gibt es den Titel auf Steam: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung