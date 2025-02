The Talos Principle: Reawakened – Demo und Release-Termin

Nach der Veröffentlichung von „The Talos Principle 2“ im Jahr 2023 bleibt das Interesse an narrativen Puzzlern bestehen. Zum 10-jährigen Jubiläum der Serie wird das Originalspiel als Remaster neu aufgelegt. Wie Croteam und Publisher Devolver Digital heute bekannt gaben, erscheint die überarbeitete Neuauflage im April. Wer heute schon in den Titel reinschnuppern möchte, der kann sich eine Demo-Version herunterladen, die im Rahmen des „Steam Next Fest“ veröffentlicht wurde.

„The Talos Principle: Reawakened“ basiert nun auf der Unreal Engine 5 anstelle der bisherigen Serious Engine 4. Diese Umstellung führt zu verbesserter Beleuchtung, detaillierteren Texturen und einem aktualisierten visuellen Erscheinungsbild. Zusätzlich wurde ein Hinweissystem integriert und es besteht die Möglichkeit, das Spielgeschehen zurückzuspulen. Das Remaster beinhaltet außerdem die Erweiterung „Road to Gehenna“ sowie ein neues Kapitel mit dem Titel „In the Beginning“.

Das ursprüngliche Spiel, entwickelt von Tom Jubert (bekannt durch Projekte wie „FTL“ und „The Swapper“) und Jonas Kyratzes (Infinite Ocean), umfasst 120 Rätsel, die in eine Parabel über Intelligenz, den Sinn des Lebens und das Schicksal einer in Niedergang begriffenen Welt eingebettet sind.

Das Remaster erscheint am 10. April für PC, Xbox Series X|S und PlayStation 5.

Quelle: Pressemitteilung