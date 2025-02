Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii – Launch-Trailer

Heute ist die offizielle Veröffentlichung des humorvollen Action-Abenteuer „Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii“. SEGA und Entwickler Ryu Ga Gotoku Studio bieten das Spiel für PC (Steam), Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und PlayStation 5 an.

Zum Release gibt es nicht nur den obligatorischen Launch-Trailer, sondern auch einen Day-1-Patch, der einen New Game Plus-Modus beinhaltet. New Game+ ermöglicht es das Spiel von Anfang an zu starten und dabei Geld, Ruhm und die Fähigkeiten von Majima und der Crew aus den abgeschlossenen Story-Speicherdaten zu übernehmen. (Der Story-Fortschritt wird zurückgesetzt.) Der Patch enthält außerdem eine englische und chinesische Sprachausgabe sowie weitere technische Anpassungen.

Die Geschichte des Spiels begleitet Goro Majima auf seinen Abenteuern über Land und auf dem Meer. Ein Jahr nach den Ereignissen von „Like a Dragon: Infinite Wealth“ wird Majima auf einer einsamen Insel inmitten der verstreuten Überreste eines Schiffswracks an Land gespült.

Da er sich nicht einmal mehr an seinen eigenen Namen erinnern kann, reist Majima über den weiten Ozean – auf der Suche nach Hinweisen, um seine verlorene Identität wiederzufinden. Dabei wird der Held stets von einem Jungen namens Noah begleitet, der ihm das Leben gerettet hat. Schon bald werden beide in einen Konflikt zwischen Halsabschneidern, modernen Piraten und anderen Schurken um einen legendären Schatz hineingezogen.

Die Webseite des Spiels gibt es hier: KLICK! Ein paar weitere Informationen über „Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii“ gibt es auch hier bei uns (siehe hier).

Quelle: Pressemitteilung