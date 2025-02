Gothic 1 Remake – Nyras Prologue verfügbar

THQ Nordic und Alkimia Interactive veröffentlichten jetzt „Gothic 1 Remake – Nyras Prologue“ auf PC (Steam). Es handelt sich dabei um eine spezielle, kostenlose Demo-Version des Remakes und ist im Rahmen des Steam Next Fest (bis zum 03.m März) verfügbar.

„Nyras Prologue“ bietet einen ersten Einblick in die Welt, die Spielmechanik und die Atmosphäre des vollständigen Remakes, das in der Unreal Engine 5 entwickelt wird. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass dieses Erlebnis nicht den beabsichtigten Fortschritt, die Freiheit, die Simulation und die Immersion bietet, die das vollständige Spiel bieten soll. Stattdessen findet es in einem kleinen Teil der Welt mit einer begrenzten Anzahl von Mechaniken statt, die den Spielern einen ersten Eindruck von der Grafik und den Kämpfen des Remakes vermitteln sollen.

In diesem in sich abgeschlossenen Prolog schlüpfen die Spieler noch nicht in die Rolle des namenlosen Helden. Stattdessen erleben sie die Kolonie aus der Perspektive von Nyras, einem frisch verurteilten Gefangenen, der in einer unbarmherzigen Umgebung ums Überleben kämpft, in der die Gefahr hinter jeder Ecke lauert.

„Gothic 1 Remake“ soll für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 erscheinen. Hier findet ihr die Webseite des Spiels: KLICK! Die Steam-Seite gibt es hier: KLICK! Ein paar weitere Informationen über das „Remake“ und einer „Classic“-Version, die bereits für Nintendo Switch erschien, gibt es auch bei uns (siehe hier).

Quelle: Pressemitteilung