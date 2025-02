Blue Prince – Release-Termin des Puzzle-Adventures

Publisher Raw Fury und Entwickler Dogubomb haben im Zuge des ID@Xbox Showcase den Release-Termin von „Blue Prince“ verraten. So erscheint die Kombination aus Mystery-, Strategie- und Puzzle-Elementen am 10. April 2025 für PC (Steam und Windows Store), Xbox Series X/S und PlayStation 5. Darüber hinaus wird das Adventure zum Launch über den PS+ Spielekatalog für Extra- und Premium-Mitglieder sowie als Day One Release auf dem Xbox Game Pass erhältlich sein.

In dem Spiel erkundet ihr das Anwesen von Mt. Holly, ein Ort voller Geheimnisse und Herausforderungen. Auf eurer Reise werdet ihr immer wieder auf Räume stoßen, die sich jeden Tag verändern. Eure Mission: das mysteriöse Zimmer 46 finden. Doch das ist kein leichtes Unterfangen – hinter jeder Tür lauern neue Überraschungen, Rätsel und Entscheidungen, die eure Strategie auf die Probe stellen.

Hauptmerkmale von Blue Prince:

Gestalte deine Reise – Hinter jeder Tür können sich neue und aufregende Räume verbergen, die ihre eigenen einzigartigen Herausforderungen und Geheimnisse bergen und Ressourcen bieten oder verschlingen. Die Spieler sollten ihre Wahl jedoch mit Bedacht treffen, da der Grundriss des Anwesens jeden Tag neu erstellt wird und die Räume, die man heute sieht, morgen vielleicht nicht mehr dieselben sind.

Jeder Schritt zählt – Der tägliche Fortschritt wird durch die gewählten Räume und die darin gefundenen Werkzeuge bestimmt. Aber Vorsicht! – Wenn der Grundriss am Ende des Tages zurückgesetzt wird, gehen alle Änderungen mit Ausnahme der permanenten Verbesserungen des Grundrisses verloren.

Geschichte im Werden – Die Spieler erforschen eine Vergangenheit, die von Erpressung, politischen Intrigen und dem mysteriösen Verschwinden eines Kinderbuchautors aus der Region geprägt ist. Je tiefer die Spieler in die Geschichte eintauchen, desto mehr erkennen sie, dass die Vergangenheit näher ist, als es zunächst den Anschein hat.

Quelle: Pressemitteilung