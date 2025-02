Cralon – Die Gothic-Veteranen präsentieren neuen Dungeon Crawler

Die ehemaligen kreativen Köpfe hinter den erfolgreichen „Gothic“-, „Risen“- und „ELEX-Serien“, Jenny und Björn Pankratz, sind mit einem neuen Projekt zurück. Unter dem Namen Pithead Studio haben sie ihr erstes eigenes Spiel angekündigt: „Cralon“ – ein klassischer 3D-Dungeon Crawler mit RPG- und Adventure-Elementen, entwickelt mit der Unreal Engine 5.

Ein düsteres Abenteuer erwartet euch

In „Cralon“ schlüpft ihr in die Rolle von Cralon dem Mutigen, der einen Dämon verfolgt, der ein nahegelegenes Dorf heimsucht. Doch während der Jagd überrascht euch die Kreatur – und ihr stürzt in den Schacht einer alten Mine. Gefangen in der Dunkelheit müsst ihr euch durch ein weitläufiges Labyrinth voller Geheimnisse kämpfen, Rätsel lösen und euch mysteriösen Kreaturen stellen, um den Ausweg zu finden und das drohende Unheil abzuwenden. Doch je tiefer ihr vordringt, desto deutlicher wird das Gefühl, dass hier etwas nicht stimmt.

In „Cralon“ taucht ihr in eine weitläufige, miteinander verbundene Untergrundwelt ein, die mit abwechslungsreichen Schauplätzen und versteckten Geheimnissen lockt. Die Hauptgeschichte wird durch Nebenquests ergänzt, die euch tiefer in das düstere Mysterium der Mine ziehen.

Auf eurem Weg begegnet ihr einer Vielzahl ungewöhnlicher Kreaturen – einige sind euch wohlgesonnen, andere werden zur tödlichen Bedrohung. Dank voll vertonter Dialoge mit Entscheidungsmöglichkeiten formt ihr euren eigenen Weg durch die finstere Tiefe. Ob im Nah- oder Fernkampf, mit selbst gefertigten Ausrüstungen oder durch das Lösen verschiedenster Rätsel – ihr bestimmt, wie ihr den Gefahren begegnet.

Der erste Trailer

Zusammen mit der offiziellen Ankündigung haben die Entwickler einen Trailer veröffentlicht, der euch einen ersten Vorgeschmack auf die düstere Welt von „Cralon“ gibt. Das Spiel befindet sich derzeit für den PC in der Entwicklung. Die Veröffentlichung erfolgt via Steam und den Epic Games Store.

