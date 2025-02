Revenge of the Savage Planet – Der Release-Termin steht, neuer Trailer

Entwickler Raccoon Logic Studios konnte heute den Release-Termin für Revenge of the Savage Planet“, der offizielle Nachfolger von „Journey To The Savage Planet“, bekannt geben. Bislang war bekannt, dass das Spiel im Mai das Licht der Welt erblicken wird. Des Weiteren könnt ihr einen neuen Trailer begutachten, den ihr unter diesen Zeilen vorfinden könnt.

Ihr könnt das Spiel ab dem 8. Mai auf Xbox Series X|S, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC erleben. Mit der digitalen Cosmic Hoarder Edition erhaltet ihr bereits drei Tage vor dem offiziellen Launch – also ab dem 5. Mai – exklusiven Zugang. Zudem ist der Titel am ersten Tag über Xbox Game Pass verfügbar.

Spielinhalt und Gameplay

Der satirische Nachfolger wechselt in die Third-Person-Perspektive und bietet euch humorvolle Elemente sowie interstellare Konflikte. In der Story werdet ihr von eurem ehemaligen Arbeitgeber Alta Interglobal auf einem fremden Planeten zurückgelassen. Um wieder nach Hause zu finden, müsst ihr Ressourcen sammeln und diverse Werkzeuge – von Goo-Kanonen über Lassos bis zu Pistolen – herstellen. Neben actionreichen Kämpfen könnt ihr im Online- und Couch-Koop-Modus mit Freunden spielen, wobei plattformübergreifendes Crossplay möglich ist. Außerdem steht euch ein umfangreiches Angebot zur Charakter- und Habitat-Anpassung zur Verfügung.

Editionen und Preismodelle

Zum Launch stehen euch drei Editionen zur Auswahl:

Super Standard Edition (digital):

Enthält das Spiel sowie das Outfit „Cinco de Mayo Trash Panda“. (Nur im ersten Monat)

Ihr könnt das Spiel ab dem Tag der Veröffentlichung über Xbox Game Pass spielen.

Cosmic Hoarder Edition (digital):

Neben dem Spiel und dem Trash Panda erhaltet ihr drei Tage frühen Zugang, zusätzliche Missionsinhalte, exklusive Skins, den offiziellen Soundtrack und ein Artbook. Xbox Game Pass-Mitglieder können ab dem 5. Mai ein kostenpflichtiges Upgrade durchführen.

D1 Retail Edition (physisch):

Diese Edition beinhaltet zum Tag der Veröffentlichung extra Skins und ein Scratch-and-Sniff-Pack.

Creative Director Alex Hutchinson betonte, dass ihr euch auf zahlreiche Abenteuer freuen könnt, wenn ihr in „Revenge of the Savage Planet“ eintaucht. Mit dem neuen Titel knüpft Raccoon Logic an den Erfolg des Vorgängers an und erweitert das Konzept um neue Planeten, ein breiteres Arsenal an Werkzeugen und zusätzliche humorvolle Elemente, die interstellare Konflikte aufgreifen.

Quelle: Pressemitteilung