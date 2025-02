Edge of Memories – JRPG für PC und Konsolen angekündigt

Mit „Edge of Memories“ kündigten NACON und Entwickler Midgar Studio ein Third-Person-Action-RPG an, welches in dem Universum von „Edge of Eternity“ (2021) angesiedelt ist. Der neue Titel soll im Herbst 2025 für PC (Steam), Xbox Series X/S und PlayStation 5 erscheinen. Genauere Angaben zum Release-Termin gab es noch nicht.

Das in Frankreich angesiedelte Entwicklerstudio will mit dem Spiel ein Abenteuer für Fans als auch für Neueinsteiger bieten. Dabei soll die Vielfalt der JRPGs mit einem künstlerischen Touch kombiniert werden, der von französischen Animationen inspiriert ist. Passend arbeitet das Team mit renommierten Künstlern des Genres zusammen, darunter Charakterdesignerin Raita Kazama (Xenoblade Chronicles X), Autorin Sawako Natori (NieR), Sängerin Emi Evans (NieR / NieR: Automata) sowie die Komponisten Yasunori Mitsuda (Chrono Trigger / Xenogears) und Mariam Abounnasr (Xenoblade Chronicles 3 / ONINAKI).

„Wir sind begeistert, die Welt des Edge of-Franchise mit einem neuen Teil zu erweitern, der eine neue künstlerische Richtung einschlägt und einen Wendepunkt im Gameplay markiert, indem er den strategischen, rundenbasierten Stil des Vorgängers zugunsten eines dynamischeren und immersiveren Action-RPG-Ansatzes aufgibt. Als echte JRPG-Enthusiasten haben wir viel Liebe in dieses Projekt gesteckt und können es kaum erwarten, es sowohl mit Fans des Genres als auch mit Neueinsteigern zu teilen“, sagt Jérémy Zeler-Maury, CEO von Midgar Studio.

Die Geschichte von „Edge of Memories“ spielt auf dem Kontinent Avaris, wo eine Seuche namens „Korrosion“ Tiere und Menschen in „Abscheulichkeiten“ verwandelt. Eline, eine junge, umherziehende Seelenflüsterin, durchstreift das Land und nutzt ihre fantastischen Fähigkeiten, um die gequälten Bewohner zu heilen.

Der Titel wurde mit der Unreal Engine 5 entwickelt und soll eine lebendige und farbenfrohe Welt sowie eine Geschichte bieten, die Themen wie den Exodus der Völker, eine von Krankheiten geplagte Welt, die Suche nach den Ursprüngen und die Notwendigkeit, sich an eine sich ständig verändernde Umgebung anzupassen, erforscht.

Der folgende Trailer bietet einen Vorgeschmack auf das dynamische Gameplay und Echtzeitkämpfe: Um den Sieg zu erringen, müssen Spieler Elines Fähigkeiten meistern, Kombos mit ihren beiden Begleitern aneinanderreihen und die verheerende Kraft des Berserkers erwecken, die in ihr schlummert.

Quelle: Pressemitteilung