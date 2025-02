Jump Ship – Closed-Beta des Koop-Shooters gestartet

Das in Schweden ansässige Entwicklerstudio Keepsake Games hat jetzt den Weltall-Koop-Shooter „Jump Ship“ in die Closed-Beta geschickt. Interessierte Spieler können sich auf der Homepage des Spiels für die Beta anmelden (siehe hier).

In „Jump Ship“ erwartet euch eine Mischung aus Weltraumgefechten mit Raumschiffen und First-Person-Shooter. Mit bis zu vier Spielern gilt es in Koop-Manier diverse Missionen zu erledigen. Dabei könnt ihr nahtlos zwischen der Arbeit an Bord des Schiffes, der Erkundung zu Fuß und Weltraumspaziergängen wechseln.

Wie das Ganze ausschaut, zeigt das unten zu findende Gameplay-Video. Das Spiel selbst entsteht nach aktuellen Angaben für PC und Xbox Series X/S und soll kommenden Sommer in die Early Access-Phase gehen.

„Unser Ziel war es, ein Spiel zu entwickeln, das Spaß und das Eintauchen in die Weltraumerforschung vereint.“ sagt Daniel Kaplan, Geschäftsführer von Keepsake Games. „Da wir von Hazelight, Mojang und Coffee Stain kommen, wissen wir, wie man ein großartiges Koop-Spiel macht, und wir haben einen Punkt erreicht, an dem das Feedback der Spieler entscheidend ist, damit wir Jump Ship so gut wie möglich machen können. Deshalb veröffentlichen wir es diesen Sommer im Early Access – um direkt mit unseren Spielern zu arbeiten, ihr Feedback anzuhören und es mit unserer Vision zu kombinieren.“

Hier findet ihr „Jump Ship“ auf Steam: KLICK!

Gameplay-Video:

Quelle: Pressemitteilung