Post Trauma – Neuer Release-Termin steht fest

Nachdem im Oktober 2024 der Release des Survival-Horror-Spiels „Post Trauma“ ins Jahr 2025 verschoben wurde, folgte jetzt die Bekanntgabe des neuen Veröffentlichungsdatum. So werden Publisher Raw Fury und Entwicklerstudio Red Soul Games das Spiel am 31. März 2025 für PC (Steam), Xbox Series X/S und PlayStation 5 auf den Markt bringen.

Zur Feier der Bekanntgabe, gab es auch einen neuen Trailer, den ihr weiter unten findet. Den könnt ihr anschauen, während ihr die kostenlose Demo-Version auf Steam herunterladet, wenn ihr euch selbst einen Eindruck von dem Titel machen wollt. Die Demo ist im Rahmen des Steam Next Fest bis zum 03. März 2025 verfügbar.

In Post Trauma übernehmen die Spieler die Kontrolle über Roman (gesprochen von Togo Igawa), einem verzweifelten Zugführer, der nach einer schrecklichen Panikattacke in einer surrealen Dimension aufwacht. Angesichts einer furchterregenden Umgebung und albtraumhafter Monstrositäten kann Roman entscheiden, ob er sich mit einer Reihe von Waffen verteidigen oder den Weg des geringsten Widerstands gehen will.

Hier findet ihr den Titel auf Steam: KLICK! Ein paar weitere Informationen gibt es auch bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung