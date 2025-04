Project Pantheon – Wolcen Studio kündigt Closed Alpha 2 an

Das französische Entwicklerstudio Wolcen Studio hat heute die Anmeldung zur Closed Alpha 2 (CA2) seines kommenden Extraction-Action-RPGs Project Pantheon eröffnet. Parallel dazu wurde ein neuer Teaser-Trailer veröffentlicht.

Closed Alpha 2 startet am 25. April 2025

Die zweite geschlossene Alpha beginnt am Freitag, den 25. April 2025 um 19:00 Uhr MESZ und läuft bis Samstag, den 26. April um Mitternacht. Spieler in Europa und Nordamerika erhalten Zugriff auf die Testserver. Wer sich bereits zur ersten Alpha registriert hat, muss sich nicht erneut anmelden. Teilnehmer der ersten Testphase erhalten automatisch Zugang. Um an der CA2 teilnehmen zu können, muss die Registrierung bis spätestens 22. April 2025 erfolgen. Einladungen werden kurz vor dem Start der Alpha verschickt. Die Anmeldung ist über https://pantheon.firstlook.gg möglich.

Neue Features & Systeme in CA2

Die Closed Alpha 2 bringt zahlreiche Neuerungen und Verbesserungen mit sich. Im Fokus stehen dabei vor allem das Kampfsystem, das neue Fortschrittssystem Sanctuary, sowie mehrere neue Inhalte:

Sanctuary (Spieler-Hub): Ein komplett begehbarer 3D-Rückzugsort, in dem Ausrüstung angepasst, Erfolge verfolgt und Runen hergestellt werden. Mit der Zeit kann das Sanctuary erweitert und individualisiert werden.

Dodge Roll: Neue Ausweichmechanik für präziseres und dynamischeres Kampfverhalten.

Waffen- & Ausrüstungsanpassung: Fähigkeiten können direkt auf Items angewendet werden – für individuelle Builds und flexible Kampfstile.

Crafting & Haltbarkeit: Ausrüstung verschleißt mit der Nutzung, Runenherstellung und Reparatur im Sanctuary werden essenziell.

Neue Inhalte & Verbesserungen

Die zweite, geschlossene Alpha bietet darüber hinaus eine Vielzahl neuer Inhalte:

Neue Waffe: Der Stab – eine mächtige magische Waffe für taktische Vielfalt.

Dungeons: Risikoreiche Zonen mit exklusiver Beute und fordernden Gegnern.

Neue Gegnerfraktion: Die Hamförir , eine tödliche Bedrohung mit neuen taktischen Anforderungen.

Gameplay-Tutorial: Eine strukturierte Einführung, die neue Spieler gezielt an die Spielmechaniken heranführt.

Zusätzlich wurden zahlreiche Bugfixes und Quality-of-Life-Verbesserungen implementiert, darunter:

Flüssigere Bewegungen und reduzierte Eingabeverzögerung

Überarbeitetes HP- und Schildsystem

Besseres Match-Timing und Karten-Balancing

Direktere Reaktion der Fähigkeiten und erste Balance-Anpassungen

Wie Wolcen Studio weiter mitteilte, startet die dritte Alpha voraussichtlich im Sommer 2025. Diese wird erzählerische Änderungen einführen. Mit der vierten Alpha, die voraussichtlich im Herbst stattfindet, liegt der Fokus auf das Gameplay-Balancing und das Fortschrittssystem.

Quelle: Pressemitteilung