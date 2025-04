La Quimera – Release-Termin, Closed-Beta und neuer Trailer

Das Entwicklerstudio Reburn, ehemals 4A Games Ukraine (siehe hier), hat jetzt den Release-Termin ihres Sci-Fi-First-Person-Koop-Shooter „La Quimera“ verraten. Die weltweite Veröffentlichung findet am 25. April 2025 für PC (Steam) statt. Bereits am 12. April 2025 startet eine Closed-Beta, die 24 Stunden laufen wird. Zugang zur Beta kann man auf der Steam-Seite des Spiels beantragen (siehe hier).

„Unser Reburn-Team kann es kaum erwarten, am 25. April endlich unsere harte Arbeit und Vision für La Quimera mit den Spielern zu teilen“, so Dmytro Lymar, CEO und Mitgründer von Reburn. „Vor der Veröffentlichung laden wir Spieler ein, an unserer Closed Beta teilzunehmen, um einen ersten Blick auf das Koop-Erlebnis unserer Vision von Nuevo Caracas und darüber hinaus zu werfen.“

„La Quimera“ ist ein story-getriebener Sci-Fi-Shooter, der in einer dystopischen Zukunft Lateinamerikas spielt. In einer zersplitterten Welt, in der Mikrostaaten auf Söldnertruppen angewiesen sind, seid ihr ein Söldner, der in einem Netz aus Lügen und Täuschung gefangen ist. Spielt allein oder mit bis zu zwei Freunden, ausgerüstet mit futuristischen Waffen, Exoskeletten und Kampffähigkeiten.

Der Shooter wird für 29,99 Euro (UVP) zu haben sein.

Quelle: Pressemitteilung