La Quimera – Reburn enthüllt neuen Sci-Fi-Shooter

Reburn, ehemals bekannt als 4A Games Ukraine, hat mit „La Quimera“ einen neuen Sci-Fi-Shooter angekündigt, der euch in ein futuristisches Lateinamerika versetzt. Das Team von Reburn umfasst mehr als 110 Entwickler, die bereits an der gesamten „Metro“-Reihe und dem originalen „S.T.A.L.K.E.R.“ mitgewirkt haben. Oleksandr Kostiuk führt das Projekt an, während CEO Dmytro Lymar seit 2006 in der Spielebranche tätig ist und zuvor als Direktor und CEO von 4A Games Ukraine fungierte.

4A Games, 4A Games Ukraine und Reburn

4A Games hat in einer offiziellen Mitteilung für Klarheit rund um das Studio, Reburn und die „Metro“-Spielreihe gesorgt. Das ursprüngliche „4A Games Ukraine“ wurde zu einer eigenständigen Einheit, die sich fortan Reburn nennt. 4A Games bestätigt hingegen, dass es weiterhin das ursprüngliche Team ist, das die „Metro“-Spiele erschaffen und entwickelt hat. Unter der Leitung der gleichen Gründer, Führungskräfte und Entwickler mit fast 20 Jahren Erfahrung arbeitet 4A Games aktuell am nächsten „Metro“-Titel in Zusammenarbeit mit Dmitry Glukhovsky. Darüber hinaus arbeiten sie an einem neuen IP-Projekt, über das sie zu einem späteren Zeitpunkt mehr verraten werden.

La Quimera

In „La Quimera“ taucht ihr in eine beeindruckende lateinamerikanische Megalopolis und dichte Dschungellandschaften ein. Ihr übernehmt die Rolle eines Söldners in einem anpassbaren Exosuit, der sich gegen rivalisierende Fraktionen behaupten muss. Das Spiel verbindet lateinamerikanische Folklore mit fortschrittlicher Waffentechnologie und ist sowohl im Einzelspielermodus als auch im Koop-Modus mit bis zu zwei Freunden spielbar. Die Geschichte und Welt von „La Quimera“ stammen aus der Feder von Nicolas Winding Refn („Drive“, „The Neon Demon“) und E.J.A. Warren.

„La Quimera“ wurde bislang nur für den PC angekündigt. Das Team von Reburn veröffentlichte einen ersten Trailer, der euch erste Spielszenen präsentiert. Wann das Spiel das Licht der Welt erblicken wird, ist noch nicht bekannt. Der Shooter wird über Valves Distributionsplattform Steam veröffentlicht.

Quelle: Pressemitteilung, 4A Games, Reburn