Terminator 2D: No Fate – Ankündigung, Trailer und Sammlereditionen

Der Publisher Reef Entertainment hat mit „Terminator 2D: No Fate“ einen neuen Sidescroller angekündigt. Entwickelt wird das Spiel von Bitmap Bureau, den Machern hinter „Xeno Crisis“ und „Final Vendetta“. Das kommende Werk erscheint im September für PS5, PS4, Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One und PC.

In „Terminator 2D: No Fate“ schlüpft ihr in die Rollen von Sarah Connor, John Connor und dem T‑800. Ihr tretet gegen Skynet und den gefährlichen T‑1000 an. Mit einer Mischung aus bekannten Filmszenen und neuen Missionen erlebt ihr klassisches Arcade-Gameplay, das an „Terminator 2: Judgment Day“ erinnert – komplett in Pixel-Art und mit passender Musik.

Editionen für Sammler

Die Vorbestellungen laufen bereits, und ihr habt die Wahl zwischen drei Editionen: der Day One Edition, der Collector’s Edition und der Online Exclusive Edition. Letztere ist ausschließlich über den Reef Direct Online Store erhältlich und enthält diverse exklusive Sammlerstücke. Die PC-Version könnt ihr ausschließlich digital erwerben. Sammler gehen also leer aus.

Mit der Day One Edition erhaltet ihr das Spiel inklusive eines wendbaren Covers, eines Stoffposters, eines 25-mm-Arcade-Tokens aus Metall, eines farbigen Handbuchs sowie einer Sammlerbox. Wer noch mehr Exklusivität sucht, greift zur Collector’s Edition. Neben allen Inhalten der Day One Edition enthält sie zusätzlich eine silberne Sammlerdose, ein SteelBook, ein Artbook, ein Flipbook, einen hochwertigen Metall-Briefbeschwerer und ein Stoffposter.

Release, Trailer und ein Blick hinter die Kulissen

„Terminator 2D: No Fate“ erscheint am 5. September 2025. Mit einem ersten Trailer präsentieren euch die Entwickler erste Spielszenen. Wer mehr über die Entwicklung des Spiels erfahren möchte, kann sich ein „Making-of“-Video anschauen, das euch einen Blick hinter die Kulissen gewährt.

