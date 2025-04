Commandos: Origins – Launch-Trailer

„Commandos: Origins“ ist der neuste Teil der Echtzeit-Stealth-Taktikreihe und ab heute für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 erhältlich. Zudem ist das Spiel auch im Xbox Game Pass für Xbox-Konsolen und PC verfügbar. Die Retail-Edition für Windows-PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 ist ab dem 22. Mai 2025 verfügbar. Die digitale Version für Xbox One (inklusive Xbox Smart Delivery) und PlayStation 4 folgt später in diesem Jahr.

„Mission erfüllt“, sagt Jürgen Reusswig, Studio Director bei Claymore Game Studios. „Mit der Veröffentlichung von Commandos: Origins führen wir Spieler:innen zurück zu den Anfängen und lassen sie hautnah erleben, wie die Spezialeinheit gegründet wurde und zu der eingeschworenen Truppe heranwuchs, die wir aus den alten Spielen kennen. An dieser legendären Marke zu arbeiten, war eine Herzensangelegenheit, und nun freuen wir uns, dass die Fans in die Stiefel der sechs originalen Commandos schlüpfen können. Das Abenteuer beginnt hier, und wir sind gespannt darauf, wie Spieler:innen die Ursprünge dieser legendären Einheit neu erleben und wie wir das Spiel mit ihrem Feedback weiter verbessern können.“

In dem Spiel lassen euch Kalypso Media und Entwickler Claymore Game Studio in die Rolle des ursprünglichen Commandos-Teams schlüpfen, einer Gruppe hochspezialisierter Soldaten, die in den Feuern des Zweiten Weltkriegs geschmiedet wurden. Thomas „The Sapper“ Hancock wird von der Militärführung beauftragt, ein Team furchtloser Kämpfer zusammenzustellen – die Commandos. In 14 Missionen taucht das Abenteuer tief in ihre ersten Einsätze ein, beleuchtet die Herausforderungen, denen sich die sechs Commandos stellen mussten, und zeigt, wie sie zu einer Eliteeinheit zusammenwuchsen.

Quelle: Pressemitteilung